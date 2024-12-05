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УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупке оборудования для геронтологического центра «Именлек»

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобу компании «Проектный компас» на закупку Управления капстроительства.

Как сообщает пресс-служба УФАС, УКС закупает блочный тепловой пункт для строящегося корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек». Закупка проводится в рамках нацпроекта «Демография». Цена контракта – более 10,3 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы выявлено, что под требования заказчика подходит тепловое оборудование конкретного производителя. Документального подтверждения необходимости именно такого товара не представлено – следовательно, действия заказчика могли привести к необоснованному ограничению количества участников закупки.

Также УКС установило десятидневный срок поставки товара, в то время как ориентировочный срок изготовления и поставки необходимого оборудования составляет от нескольких недель.

УФАС признало Управления капстроительства нарушившим закон о контрактной системе и предписало внести изменения в документацию по закупке. Будет возбуждено административное дело.

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