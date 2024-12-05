В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 25 ноября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,31 рубля за литр (+0,2 рубля за неделю);

– АИ-92 – 53,39 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 57,6 рубля за литр (+0,21 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,38 рубля за литр (+0,11 рубля);

– дизельное топливо – 66,26 рубля за литр (+0,21 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (58 рублей за литр) и по России (59,87 рубля за литр).