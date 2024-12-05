В Уфе появился новый сквер

Сквер, расположенный на территории возле Хакимовской мечети, получил название «Семейный», его создание приурочили к юбилею города.

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Приятно смотреть, как изменилась прилегающая к мечети "Хакимия" территория на ул. Мустая Карима. Новая гранитная плитка, озеленение, освещение, скамейки, МАФы. Получился уютный семейный сквер - украшение значимого исторического места.

Преобразилась и сама мечеть. Напомню, при поддержке бизнеса внутри завершаются долгожданные ремонтно-реставрационные работы», – написал мэр.