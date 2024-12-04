Радий Хабиров объяснил, почему сорвали сроки сдачи улицы Пугачева в Уфе

«По нашим планам, мы в конце этого года должны были сдать весь комплекс. Есть ряд обстоятельств, которые не позволили нам это сделать.

Да, это плохо, что мы перенесли сдачу "вправо", и жителям мы, конечно, приносим свои извинения за такой дискомфорт. Дорогу мы сдадим в 2025 году.

Когда мы каждую дорогу перекрываем – да, это неудобство, но для того, чтобы двигаться вперед, какое-то время надо всем вместе испытывать определенный дискомфорт.

Там целый комплекс проблем, связанных и с ситуацией в "Башкиравтодор", основном подрядчике, и вообще в целом это очень большой инфраструктурный проект, и его нам поставили в очень жесткие рамки. По идее, его надо было делать еще года два.

Плюс еще парадоксальная вещь: там до сих пор судебные тяжбы длятся по двум домам, которые мы не можем снести.

Я бы жителей Кузнецовского Затона попросил еще немного потерпеть, но в итоге мы получим... Если бы не этот инструментарий финансовый, который правительство РФ нам предложило, у нас никогда не было бы денег на то, чтобы эту улицу в порядок привести.

Сейчас мы думаем о других инфраструктурных проектах: вот у нас сейчас задача соединить Восточный выезд и М-5 с улицей имени Города Галле. Там тоже снос большой и он очень тяжело идет. Это тоже будут неудобства, но давайте лучше сейчас решим их, зато потом будет лучше», – сказал Радий Хабиров.

Ратмир Мавлиев добавил, что один из домов, тормозящих работы на Пугачева, принадлежит юрлицу, которое оспаривает стоимость.