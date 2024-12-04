Компания из Башкортостана продала неработающее «лекарство от онкологии» на десятки миллионов рублей

Об этом сообщает Shot. По данным СМИ, сотрудники компании находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием «Пептид Т-1». При этом их предупреждали, что аппарат не прошел клинические испытания.

«Живая Земля» действовала с 2022 года. Изначально их целевой аудиторией были больные пенсионеры.

«Продажи происходили по принципу сетевого маркетинга – через сарафанное радио люди приглашали знакомых, продавали препарат и получали деньги с каждого клиента. Был создан телеграм-чат на четыре тыс. человек, в котором проводили консультации и продавали "пептид". Они уверяли, что главный и единственный поставщик сырья – это природа», – рассказывает Shot.

В мае 2024 года сотрудники компании собрали группу людей с онкологией – более 50 человек, согласившихся участвовать в «испытаниях нового препарата». Это были жители Башкортостана, Московской и Ленинградской областей, Тывы и других регионов.

Одна ампула стоила минимум 10 тыс. рублей (оптом дешевле), в месяц необходимо было принимать три-четыре дозы.

Спустя некоторое время пациенты начали замечать, что состояние их здоровья ухудшалось, и после обследования стало ясно, что опухоли только увеличиваются в размере. В связи с этим пострадавшие обратились в СК России.

По данным СМИ, владелец компании Руслан Максютов, идейный вдохновитель Геннадий Кошелев и еще четыре сотрудника организации таким способом заработали за год более 99 млн рублей. Сейчас они отказываются давать комментарии прессе.