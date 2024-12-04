Пусто не бывает: грозит ли застройка парку имени Лесоводов Башкирии?

«Порой бывает, что застройщики проявляют интерес к застройке парковых зон – это выгодный бизнес, как говорится.

Но что касается парка Лесоводов, у него высокая степень охраны со стороны федерального законодательства: это городские леса. Само по себе это уже серьезный факт.

Если мы видим, что чего-то не хватает для защиты, мы либо выходим с инициативой на федеральный уровень, либо защищаем своими республиканскими мерами. Считаю, что существующая правовая основа достаточна. Здесь есть преемственность власти, общественный контроль, позиция людей.

Сегодня мы обсуждали небольшие объекты, например, создание площадки для выгула собак. Именно такие элементы и создают комфорт людей.

Также ко мне подошли жители и сказали, что в спортивном блоке нет ни одного сооружения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это наша недоработка. В принципе, технологии пошли далеко – существует достаточно много уличных воркаутов, которые позволяют заниматься спортом и особенным людям.

На мой взгляд, парк Лесоводов обрел свое второе рождение. Сегодня там было огромное количество людей. Это прекрасное место, изюминка Уфы. Здесь можно хорошо отдохнуть и провести время», – сказал глава региона.