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Стало известно, где в Уфе расположится современный зоопарк

О необходимости открытия в Уфе адекватного современного зоопарка заговорили еще в 2020 году. На сегодняшний день в Башкортостане нет ни одного такого стационарного учреждения, где создавались бы приемлемые условия для содержания животных.

Сегодня, третьего декабря, главный лесничий МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков представил руководителю региона Радию Хабирову концепцию проекта зоопарка.

На площади 11 га создадут зоны для размещения 130 животных и птиц. Там будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.

Зоопарк создадут на базе уже существующего вольерного хозяйства в обновленном лесопарке имени Лесоводов Башкирии.

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