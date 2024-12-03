Среднестатистический житель Башкортостана будет копить миллион рублей дольше 8 лет

Также в исследовании предполагалось, что накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц по процентной ставке, соответствующей федеральному округу.

Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму является Чукотский АО, жителям которого, чтобы накопить миллион рублей, придется откладывать четыре года и один месяц в среднем. Только 1,6% работников в этом регионе не смогут накопить миллион и за 10 лет.

Следом идут ЯНАО (4,6 года, 0,7%), Магаданская область (4,6 года, 0,3%), Москва (4,8 года, 2,9%) и Ненецкий АО (5,1 года, 2%).

В топ-15 традиционно доминируют северные регионы.

Башкортостан расположился в «неблагополучной» половине рейтинга – на 50 строчке.

Откладывая 10% от медианной зарплаты, жители республики будут копить 8,2 года. 16% населения республики не накопит миллион рублей за 10 лет.