В Уфе сдали первую поликлинику по программе модернизации медучреждений

Первым объектом, сданным по этой программе, стало отделение Детской поликлиники №5 на Российской. К нему прикреплены 3,4 тыс. маленьких пациентов, которые живут в развивающемся микрорайоне «Планета».

Фотографии сегодня, третьего декабря, опубликовал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Хорошая получилась поликлиника – современная, светлая, красивая, оборудованная всем необходимым.

Напомню, программу модернизации уфимских больниц и поликлиник мы приняли в этом году, она рассчитана на пять лет и предварительно обойдется бюджету в восемь млрд рублей.

Важно, что капитальным ремонтом мы не ограничиваемся – устанавливаем и новое оборудование, которое значительно повысит качество медпомощи», – написал глава региона.

Радий Хабиров отметил, что в этом году в работе остаются еще четыре объекта в Уфе.