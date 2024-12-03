В Уфе сдали первую поликлинику по программе модернизации медучреждений

Первые результаты масштабной республиканской программы по модернизации учреждений здравоохранения в Уфе.
Первым объектом, сданным по этой программе, стало отделение Детской поликлиники №5 на Российской. К нему прикреплены 3,4 тыс. маленьких пациентов, которые живут в развивающемся микрорайоне «Планета».
Фотографии сегодня, третьего декабря, опубликовал глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Хорошая получилась поликлиника – современная, светлая, красивая, оборудованная всем необходимым.
Напомню, программу модернизации уфимских больниц и поликлиник мы приняли в этом году, она рассчитана на пять лет и предварительно обойдется бюджету в восемь млрд рублей.
Важно, что капитальным ремонтом мы не ограничиваемся – устанавливаем и новое оборудование, которое значительно повысит качество медпомощи», – написал глава региона.
Радий Хабиров отметил, что в этом году в работе остаются еще четыре объекта в Уфе.
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