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В Уфе внедряют систему удаленного снятия показаний счетчиков воды и отопления

МУП УИС в 2021 году запустило систему удаленного снятия показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, Уфа стала одним из первых городов в России, в котором разработали и внедрили такой проект.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

На сегодняшний день в городе автоматически опрашиваются 1020 многоквартирных дома. Обработанные данные по ежедневным показаниям приборов учета поступают в специальную программу, в которой обрабатываются.

Теперь компания планирует распространить автоматическое удаленное снятие показаний и на индивидуальные счетчики горячей воды и отопления.

Проект уже стартовал: с декабря 2024 года в МУП УИС ввели в промышленную эксплуатацию систему удаленного снятия показаний. Пока автоматически опрашиваются приборы учета в 371 квартире в одном доме по Менделеева, 132/1, на очереди еще три многоквартирных дома.

Данные поступают в специальную программу и обрабатываются автоматически. После анализа отчета показаний по квартирам, в которых выявлены существенные отклонения, проводятся дополнительные проверки на предмет работоспособности счетчика и корректности показаний, переданных в систему.

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