В Башкортостане директор управляющей компании пойдет под суд

Ранее суды постановили, что управляющая компания ООО «Башжилиндустрия плюс» обязана выплатить более шести млн рублей в пользу ООО «ЭСКБ», ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и физических лиц.

Однако руководство управляющей компании выплачивать ничего не спешило. Более того, все операции вроде оплаты услуг контрагентов проводились с расчетных счетов под видом выплаты зарплаты работникам.

«За злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, директору организации грозит лишение свободы на срок до двух лет. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения», – говорится в сообщении ФССП.