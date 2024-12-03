В Башкортостане директор управляющей компании пойдет под суд

Дознавателем Стерлитамакского городского отдела главного управления ФССП России по Башкортостану возбуждено 23 уголовных дела по части второй статьи 315 УК РФ по факту злостного неисполнения решений судов.
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Ранее суды постановили, что управляющая компания ООО «Башжилиндустрия плюс» обязана выплатить более шести млн рублей в пользу ООО «ЭСКБ», ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и физических лиц.
Однако руководство управляющей компании выплачивать ничего не спешило. Более того, все операции вроде оплаты услуг контрагентов проводились с расчетных счетов под видом выплаты зарплаты работникам.
«За злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, директору организации грозит лишение свободы на срок до двух лет. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения», – говорится в сообщении ФССП.
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