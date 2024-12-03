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Сегодня пройдет «Прямая линия» с Радием Хабировым

Сегодня, третьего декабря, жители Башкортостана увидят традиционную ежегодную «Прямую линию» с Радием Хабировым. Глава региона ответит на актуальные вопросы.

Фото: соцсети Радия Хабирова

Фото: соцсети Радия Хабирова

Прямая линия начнется в 19.00 и будет транслироваться телеканалами БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанцией «Юлдаш».

Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы принимались до 19.00 вчерашнего дня, второго декабря.

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