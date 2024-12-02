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В Уфе после вмешательства прокуратуры установили уличное освещение на 12 улицах

Прокуратура Уфы по поручению прокуратуры республики провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве.

В ходе проверки выяснилось, что на 12 улицах поселка 8 Марта в Уфе отсутствовало искусственное освещение.

«Указанное способствовало риску совершения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и создавало угрозу жизни, здоровью граждан и повреждения их имущества», – говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы устранить нарушения, в итоге на этих улицах все же появилось освещение.

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