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За работой депутатов Башкортостана будет присматривать ИИ

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев инициировал создание рабочей группы по искусственному интеллекту.

Фото: vk.com/gossobranie

Фото: vk.com/gossobranie

Рабочая группа займется изучением возможностей применения технологий искусственного интеллекта в деятельности парламента.

Для этого она изучит примеры успешных практик применения технологии ИИ в работе госорганов, а также проанализирует текущие процессы, выявит перспективные направления для автоматизации и разработает предложения.

Инициатива нацелена на повышение эффективности работы депутатов, оптимизацию процессов принятия решений и улучшение взаимодействия с гражданами посредством использования современных цифровых технологий.

Мы должны использовать весь арсенал доступных нам инструментов, чтобы сделать нашу деятельность максимально эффективной и ориентированной на интересы жителей республики. Искусственный интеллект способен стать мощным инструментом для достижения этих целей», – подчеркнул Константин Толкачев.

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