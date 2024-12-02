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В Уфе за выходные произошло 112 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 30 ноября и первого декабря.

Фото: vk.com/ufagibdd

Фото: vk.com/ufagibdd

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 112 ДТП – это примерно в два раза больше, чем обычно. В двух из них пострадали два человека.

Пресечено 691 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 40 пешеходов-нарушителей.

Задержали девять водителей в состоянии опьянения и 11 севших за руль без прав.

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