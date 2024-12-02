В Уфе за выходные произошло 112 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 112 ДТП – это примерно в два раза больше, чем обычно. В двух из них пострадали два человека.

Пресечено 691 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 40 пешеходов-нарушителей.

Задержали девять водителей в состоянии опьянения и 11 севших за руль без прав.