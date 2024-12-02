Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в ноябре средняя месячная температура воздуха декабря ожидается на 1,5° выше нормы (норма – -10,8°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (30-50мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу, в Уфе в обозримом будущем осадки в виде дождя и снега будут почти каждый день, солнца не обещают.

Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше 0° днем и не опустится ниже -4° ночью.