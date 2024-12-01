В Уфе похолодает до -12°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе солнца на этой рабочей неделе не будет совсем, осадки – будут, но сугробов пока не обещают.

Понедельник, 2 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -2°, временами небольшой снег.

Вторник, 3 декабря: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -2°, без осадков.

Среда, 4 декабря: до 1°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на четверг – -3°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 5 декабря: до -1°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на пятницу – -9°, без осадков.

Пятница, 6 декабря: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -12°, без осадков.