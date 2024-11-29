18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе прокуратура добилась отмены продажи земельного участка

Прокуратура Ленинского района Уфы заинтересовалась махинацией с землей, которую провернула уфимка, стоявшая на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В ноябре 2022 года женщине был предоставлен земельный участок площадью почти 2,5 тыс. кв. м стоимостью более 5,7 млн рублей для строительства частного дома.

Спустя неделю она передала права арендатора другой жительнице Уфы, которая оформила имущество в собственность без проведения торгов и, размежевав его на три участка, выставила на продажу за 22 млн рублей.

Прокуратура потребовала признать сделки ничтожными. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их, наложив запрет на регистрационные действия с этими участками.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: