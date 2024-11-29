Суд в Уфе арестовал замначальника УФСИН

Следствие считает, что Макотин, будучи заместителем начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Башкортостан, потребовал от своих подчиненных 500 тыс. рублей.

В материалах дела говорится, что он действовал «из корыстной заинтересованности, осознавая, что в силу занимаемой им должности обладает распорядительными властными полномочиями».

Деньги ему передали, успел ли он их потратить – не уточняется.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления предусмотренного пунктом «е» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) – лишение свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователь требовал отправить его под арест. Постановлением суда ходатайство удовлетворено, обвиняемого пока арестовали до 26 января 2025 года.