18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе частично перекроют мост через Белую

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: 2gis.ru/Роман Путешественник

Фото: 2gis.ru/Роман Путешественник

В это в воскресенье, первого декабря, с 9.00 до 16.00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы моста-вставки через реку Белую.

Введение ограничения необходимо в связи с работами на арочном мосту в створе улицы Воровского.

Также на сегодняшний день в Уфе в связи с подготовкой и проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса до 10 декабря закрыт проезд по улице Мусы Гареева.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: