В Уфе частично перекроют мост через Белую

В это в воскресенье, первого декабря, с 9.00 до 16.00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы моста-вставки через реку Белую.

Введение ограничения необходимо в связи с работами на арочном мосту в створе улицы Воровского.

Также на сегодняшний день в Уфе в связи с подготовкой и проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса до 10 декабря закрыт проезд по улице Мусы Гареева.