Мэрия Уфы отдала в разработку территорию в Черниковке

Речь идет о территории площадью 8,03 га, ограниченной улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского и Нежинская.

Сейчас на ней расположены жилые дома и здание колледжа. Проекты планировки и межевания этого квартала в течение 18 месяцев будет разрабатывать ООО «Акрополь». После этого их представят на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства.

Эта территория попадает в зону общественно-жилой застройки, инженерно-гидрометеорологические изыскания на ней никогда не проводились.