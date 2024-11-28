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Мэрия Уфы отдала в разработку территорию в Черниковке

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о разработке проекта планировки и проекта межевания участка в Калининском районе.

Фото: Артур И

Фото: Артур И

Речь идет о территории площадью 8,03 га, ограниченной улицами Ульяновых, Шумавцова, Маяковского и Нежинская.

Сейчас на ней расположены жилые дома и здание колледжа. Проекты планировки и межевания этого квартала в течение 18 месяцев будет разрабатывать ООО «Акрополь». После этого их представят на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства.

Эта территория попадает в зону общественно-жилой застройки, инженерно-гидрометеорологические изыскания на ней никогда не проводились.

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