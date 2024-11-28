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В Уфе появятся две новые улицы

На 45 заседании Горсовета Уфы депутатами было принято решение о создании в городе новых улиц. Они получили имена выдающихся людей, внесших вклад в развитие науки и обороны страны.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Первую назвали в честь советского ученого-изобретателя, разработчик первых советских ЭВМ Башира Рамеева.

Эта улица протяженностью 0,8 км идет параллельно Менделеева между Айской и Бакалинской.

Вторая получила имя советского и российского военачальника, военного теоретика, Генерала Махмута Гареева.

500-метровая улица расположена между Маршала Пстыго и Академика Курчатова в Кировском районе.

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