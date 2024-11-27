Стало известно, когда начнет работу новый детсад в ЖК «Сосны»

Сегодня, 27 ноября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях рассказал о том, что долгожданный детсад планируют сдать в 2025 году.

«Завершили кладку стен, кровельные работы, заливку пола, монтаж окон. Продолжается утепление фасада, внутренняя отделка, устройство наружных инженерных коммуникаций», – подписал мэр эти фото.

Тем временем в комментариях жители жалуются на то, что строители повреждают то кабели, то трубы, из-за чего во всех окрестных домах отключают воду, интернет и электричество.