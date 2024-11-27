Уфимский Хатико: собака 4 дня ждет хозяина, провалившегося под лед

Инцидент произошел 24 ноября: 59-летний велосипедист, пытаясь сократить дорогу до дома, решил проехать через реку Уфу, где лед был толщиной буквально два см. Мужчина провалился под лед и утонул.

Спасатели сначала подняли со дна только велосипед, но сегодня, 27 ноября, обнаружили на глубине девять метров и извлекли из воды тело.

Все эти дни собака по кличке Белка ждет своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Родственники погибшего пытались забрать ее домой, но она сбегает и возвращается туда, где видела хозяина в последний раз.