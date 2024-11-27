18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимский Хатико: собака 4 дня ждет хозяина, провалившегося под лед

Душераздирающую историю рассказали в Госкомитете Башкортостана по ЧС: спасатели несколько дней обследовали дно Уфимки в Караидельском районе.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Инцидент произошел 24 ноября: 59-летний велосипедист, пытаясь сократить дорогу до дома, решил проехать через реку Уфу, где лед был толщиной буквально два см. Мужчина провалился под лед и утонул.

Спасатели сначала подняли со дна только велосипед, но сегодня, 27 ноября, обнаружили на глубине девять метров и извлекли из воды тело.

Все эти дни собака по кличке Белка ждет своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Родственники погибшего пытались забрать ее домой, но она сбегает и возвращается туда, где видела хозяина в последний раз.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: