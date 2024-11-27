Стерлитамак обошел Уфу по качеству жизни

Лидером по качеству жизни предсказуемо стала Москва (индекс – 81,1). Следом идут Грозный (80,6) и Санкт-Петербург (71,9).

Сочи (71,8, четвертая строчка рейтинга) – лидер по качеству экологической среды;

Симферополь (71,4, шестая строчка) – победитель в номинации «За преданность жителей родному городу»;

Владикавказ (70,8, седьмое место) – победитель в номинации «Безопасный город»;

Владимир (70, восьмая строчка) – победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни»;

Калуга (68,4, 10 место) – лидер по доступности жилья;

Казань (67,4, 11 место) – лидер по оценке качества городского хозяйства;

Нижний Новгород (66,5, 12 строчка) – лидер по оценке доступности образования.

Уфа (61,3) в рейтинге качества жизни попала в категорию городов «с довольно высоким качеством жизни», заняв 45 место. Уступила одну позицию Стерлитамаку (61,8).

В топ-50 ниже только Мурманск, Челябинск (по 61,3), Иваново (61,1), Красноярск (61) и Саратов (59,8).

Среди основных проблем, снижающих качество жизни в Уфе, называют экологию, медицину, образование, состояние дорог и условия ведения бизнеса.

При этом по результатам опросов жителей Уфу отнесли к городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия и высокой доступность культурных ценностей и качественного образования.