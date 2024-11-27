Стерлитамак обошел Уфу по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал доклад и рейтинг городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Лидером по качеству жизни предсказуемо стала Москва (индекс – 81,1). Следом идут Грозный (80,6) и Санкт-Петербург (71,9).
Сочи (71,8, четвертая строчка рейтинга) – лидер по качеству экологической среды;
Симферополь (71,4, шестая строчка) – победитель в номинации «За преданность жителей родному городу»;
Владикавказ (70,8, седьмое место) – победитель в номинации «Безопасный город»;
Владимир (70, восьмая строчка) – победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни»;
Калуга (68,4, 10 место) – лидер по доступности жилья;
Казань (67,4, 11 место) – лидер по оценке качества городского хозяйства;
Нижний Новгород (66,5, 12 строчка) – лидер по оценке доступности образования.
Уфа (61,3) в рейтинге качества жизни попала в категорию городов «с довольно высоким качеством жизни», заняв 45 место. Уступила одну позицию Стерлитамаку (61,8).
В топ-50 ниже только Мурманск, Челябинск (по 61,3), Иваново (61,1), Красноярск (61) и Саратов (59,8).
Среди основных проблем, снижающих качество жизни в Уфе, называют экологию, медицину, образование, состояние дорог и условия ведения бизнеса.
При этом по результатам опросов жителей Уфу отнесли к городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия и высокой доступность культурных ценностей и качественного образования.
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