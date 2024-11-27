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Очередной житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Рендер: lifan-car.ru

Рендер: lifan-car.ru

В феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Lifan и заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ранее он уже привлекался к административной ответственности за такой же отказ.

Подсудимый вину отрицает. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года 10 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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