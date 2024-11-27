Очередной житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

В феврале 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Lifan и заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ранее он уже привлекался к административной ответственности за такой же отказ.

Подсудимый вину отрицает. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года 10 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.