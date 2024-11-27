Стало известно, когда расширят проезд по улице Пугачева в Уфе

На сегодняшний день утром и вечером на дороге образуются многокилометровые пробки, в которых жители теряют уйму времени.

При этом люди в комментариях жалуются на то, что работы на 300-метровом участке от Бельской до бокового существующего проезда к улице Геофизиков практически не ведутся, хотя его обещали сдать до 31 октября.

Сегодня, 27 ноября, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, отвечая на один из таких комментариев, написал следующее:

«В срок до конца IV квартала 2024 г. планируем выполнить производство строительно-монтажных работ по устройству асфальтобетонного покрытия по одной полосе движения в каждом направлении от ул. Бельской до ул. Геофизиков».

Ему на это справедливо возразили, что до декабря обещали открыть все четыре полосы для проезда.