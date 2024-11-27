Радий Хабиров: «Для Башкортостана Казахстан – один из ключевых партнеров на международной арене»

«Для Башкортостана Казахстан – один из ключевых партнеров на международной арене. И форум – отличная возможность для того, чтобы навести новые мосты для будущего сотрудничества.

Сегодня во взаимодействии с другими странами мы уходим от простого товарооборота в сторону глубокой кооперации. Удачные примеры в этом направлении уже есть. В Башкортостане работает много казахских предприятий, мы реализуем ряд проектов с участием башкирского капитала в Казахстане. Наша задача – создавать условия для того, чтобы к нам приходили иностранные инвесторы, и для того, чтобы наши предприниматели могли спокойно вести бизнес в Казахстане.

Программа форума – очень насыщенная: нас ждет пленарная сессия, много деловых встреч. В эти дни в Уфе проходят спортивные и культурные мероприятия, выставки техники, народных художественных промыслов и гастрофестиваль, который могут посетить все желающие», – сообщил глава региона.