В Уфе начал работу ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Форум проходит в открывшемся недавно Дворце борьбы.

Перед началом официальных мероприятий глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку народных художественных промыслов двух государств.

Свою продукцию представили 60 организаций из 10 регионов России: Москвы, Марий Эл, Дагестана, Саратовской, Оренбургской, Тюменской, Удмуртской, Омской и Ульяновской областей. Среди экспонентов – 20 ремесленников из Башкортостана.

Делегация Казахстана подготовила выставку изделий представителей Алматинской палаты ремесел, Международной академии ремесленников «Алтын Орда», а также дизайнеров одежды и аксессуаров. Для посетителей выставки зарубежные гости подготовили мастер-классы.

Уже ясно, что этот форум станет рекордным по посещаемости: 30 регионов прислали свои официальные делегации, из них семь возглавили губернаторы. Зарегистрировались несколько тысяч человек.

В рамках форума пройдут официальные и деловые встречи, панельные дискуссии, сессия «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства», а также заседание Российско-Казахстанского делового совета. В пленарном заседании, которое состоится 27 ноября, участие в онлайн-формате примут Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.