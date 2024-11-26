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Радий Хабиров рассказал, что изменится в Уфе в 2025 году

В этом году к юбилею Уфы в городе обновили немало общественных пространств, однако на этом власти останавливаться не планируют.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

По словам главы региона, в следующем году в историческом центре Уфы начнут ремонтировать парк имени Ленина, приведут в порядок скверы имени Мидхата Шакирова и Гастелло, создадут современную пешеходную зону на улице Театральной.

Продолжится комплексное благоустройство улиц Цюрупы, Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского.

Обновятся и другие общественные пространства – не только в Уфе, но и по всей республике.

«Считаю, что точки притяжения должны появиться в каждом городе и райцентре. В ближайшее время вместе с муниципалитетами проанализируем особенности наших территорий и начнем формировать предложения по благоустройству центральных территорий во всех сельских районах Башкортостана. Как бы ни было сложно, эту работу будем продолжать», – написал Радий Хабиров.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

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