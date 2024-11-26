Радий Хабиров рассказал, что изменится в Уфе в 2025 году

По словам главы региона, в следующем году в историческом центре Уфы начнут ремонтировать парк имени Ленина, приведут в порядок скверы имени Мидхата Шакирова и Гастелло, создадут современную пешеходную зону на улице Театральной.

Продолжится комплексное благоустройство улиц Цюрупы, Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского.

Обновятся и другие общественные пространства – не только в Уфе, но и по всей республике.

«Считаю, что точки притяжения должны появиться в каждом городе и райцентре. В ближайшее время вместе с муниципалитетами проанализируем особенности наших территорий и начнем формировать предложения по благоустройству центральных территорий во всех сельских районах Башкортостана. Как бы ни было сложно, эту работу будем продолжать», – написал Радий Хабиров.