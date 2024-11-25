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Радий Хабиров выговорил министру за длительное отсутствие на рабочем месте

Сегодня, 25 ноября, традиционная оперативка в правительстве прошла напряженно: под раздачу от главы региона попал и исполняющий обязанности министра здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Перед началом доклада Радий Хабиров выговорил Рахматуллину за длительное отсутствие на рабочем месте.

«Одну вещь скажу: я вас не видел три недели. Понимаю, что отпуска, я тоже отдохнул немножко. Но вас я три недели не видел, три недели заместитель на вашем месте был.

Что вы на связи были – это мне неинтересно. На связи – это когда ты на рабочем месте. Вы должны быть на месте, вы министр огромной системы здравоохранения. Я понимаю, что вы молодой, отдыхаете и так далее. Если форум – съездили и приехали одним днем.

Я всегда и всем говорю: СВО закончится – перейдем в нормальный режим, а сейчас режим немного другой должен быть», – сказал глава региона.

Ранее мы писали о том, что на этой оперативке Радий Хабиров пригрозил увольнением главе МинЖКХ и мэру Салавата.

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