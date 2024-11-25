«Пойдете искать работу»: Радий Хабиров пригрозил увольнением министру и мэру города из-за плохого ремонта двора

«Что в Салавате меня немного смутило... я бы сказал даже, сильно смутило: руководство города мне предложило посмотреть один общественный дворик.

Даже вы, коллеги, мне кажется, видите газон. И вся территория так. Когда я начал говорить – мол, зачем вы так делаете – отвечают, дождь был, но это ерунда.

Честно говоря, я поначалу думал, что в подряде были работы по газону, и уже планировал отправить туда прокуратуру с привлечением к уголовной ответственности.

Но тут другая беда: оказывается, в смете не было работ по газонам. Я считаю, что это безобразие полное, полная недоработка Министерства ЖКХ, и Ирине Головановой я замечание в жесткой форме сделал. Полная недоработка главы города, который это принял.

Там скромные дома, скромные трудолюбивые люди там живут, им такая радость пришла и они, кстати, спасибо говорят, так сделайте по-человечески. Город с населением 150 тыс. человек вполне мог найти какие-то дополнительные деньги. После того как я там наорал, за день сделали все. Это что такое вообще?

Работу главы города оцениваю даже не на кол – это безобразие полное. И всех предупреждаю. Правильно было бы наказать главу и управленческую команду и больше не давать деньги на «дворики», но пострадают люди. Остается только выговоры объявлять и увольнять.

МинЖКХ: еще один такой двор – пойдете искать работу. 45 миллионов мы туда вложили, на эти деньги можно двор золотом закатать.

У меня возмущению нет предела. Эта ситуация была в пятницу, я кипел в субботу и воскресенье, думал, что откипел уже, но нет», – заявил Радий Хабиров.

Глава региона поручил также пересчитать смету по этому двору, и если будут несовпадения – пообещал обратиться в прокуратуру.