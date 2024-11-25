На дорогах Уфы начались дополнительные рейды

«В целях стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности населения при оказании транспортных услуг на территории города Уфы пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении ГАИ.

Особое внимание будет уделено легковым такси: проверять будут наличие водительских удостоверений и лицензии, соблюдение режима труда и отдыха, а также техническое состояние транспорта.

Посты будут располагаться в разных точках города в течение всей недели – до первого декабря 2024 года.