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На дорогах Уфы начались дополнительные рейды

Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы сегодня, 25 ноября, предупредила о старте профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

«В целях стабилизации дорожной обстановки и обеспечения безопасности населения при оказании транспортных услуг на территории города Уфы пройдут профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении ГАИ.

Особое внимание будет уделено легковым такси: проверять будут наличие водительских удостоверений и лицензии, соблюдение режима труда и отдыха, а также техническое состояние транспорта.

Посты будут располагаться в разных точках города в течение всей недели – до первого декабря 2024 года.

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