В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 25 ноября по первое декабря 2024 года.
25 ноября
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Козарез – 12, 15, 33, 34, 35.
28 ноября
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Донбасская – 3, 3б, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14.
Якуба Колоса – 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13б, 14, 14а, 15, 16, 23, 25а, 25б, 27, 33.
Переулок Якуба Колоса – 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, 20, 24, 26.
Майкопская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27.
Переулок Майкопский – 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20а.
Черняковского – 35, 37, 39, 43, 43б, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 66, 68, 70, 72.
Переулок Черняковского – 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28.
Чебоксарская – 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26.
Архангельская – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16.
28-29 ноября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 28 ноября до 9.00 29 ноября:
Посадская – 9, 9/1, 9а, 16, 18, 20, 22, 22в, 26, 28, 30.
Коммунистическая – 41, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155а, 156, 157, 160, 162, 164, 166, 170, 170/1, 172.
Заки Валиди – 85/1.
Октябрьской Революции – 78 к.2.
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