В Уфе за выходные задержали 15 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 69 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек.

Пресечены 704 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 15 водителей в состоянии опьянения и 10 севших за руль без прав.