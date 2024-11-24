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В Башкортостане тарифы ЖКХ увеличатся на 14,6%

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил средние индексы изменения платы за услуги ЖКХ в 2025 году.

Так, для Башкортостана средний индекс повышения коммунальных тарифов со второго полугодия 2025 года установлен на уровне 14,6%. Отклонение от этой величины не может превышать 2,1%.

Традиционно тарифы на ЖКХ в России индексируют один раз в год первого июля.

В 2024 году суммы в платежках выросли до 13,6%. Тогда власти связывали необходимость повышения стоимости тарифов с высокой инфляцией, отмечая, что в текущей ситуации оно обеспечит только продолжение функционирования коммунального хозяйства, но не его развитие.

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