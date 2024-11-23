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Уфа вошла в топ-5 городов с самой дорогой продуктовой корзиной

Институт человека РОМИР подсчитал среднюю стоимость продовольственной корзины россиянина, состоящую из продуктов 35 товарных групп повседневного спроса.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года, в нем говорится, что в среднем покупка необходимого продовольствия обойдется покупателю в 4302 рубля.

Оно охватывало цены на продукты питания в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны: «Верный», «ВкусВилл», «Дикси», «Магнит», «Супер Лента», «Пятерочка» и «Фасоль».

Самыми дорогими продовольственные корзины оказались в Краснодаре, Челябинске, Волгограде, Перми и Уфе, где базовая продуктовая корзина обходится более чем в 4,5 тыс. рублей.

Выгоднее всего покупать продукты могут новосибирцы (3802 рубля), омичи (3922 рубля) и красноярцы (3926 рублей).

Как ни странно, крупнейшие мегаполисы страны – Москва и Санкт-Петербург – не вошли в топ по ценам на продукты, продемонстрировав средние показатели.

Что касается разницы между торговыми сетями, то выгоднее всего продовольственная корзина в торговой сети «Пятерочка»: в среднем по стране ее стоимость составляет 3368 рублей. Самая дорогая корзина принадлежит торговой сети «ВкусВилл» с ценой 6674 рубля.

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