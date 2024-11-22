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В Уфу прибудет поезд Деда Мороза

Новый год уже скоро, а значит, по стране начинает курсировать праздничный поезд Деда Мороза. В этом году он отправится из Великого Устюга в путешествие в четвертый раз.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

За 54 дня в пути маршрут поезда Деда Мороза пройдет более чем через 60 городов России.

В Башкортостане он сделает остановки на трех станциях: Стерлитамак, Салават и Уфа.

В Уфу волшебный поезд прибудет 25 декабря. На перроне традиционно пройдут развлекательные программы с участием аниматоров и артистов.

В прошлом году в составе поезда было 20 вагонов, в том числе:

– «вагон-приемная» Деда Мороза;

– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;

– «вагон-сцена»;

– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;

– «вагон-лавка» с северными сувенирами;

– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;

– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.

Сразу после прибытия и перед отъездом Дед Мороз и Снегурочка выходят на перрон.

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