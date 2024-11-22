В Уфу прибудет поезд Деда Мороза

Новый год уже скоро, а значит, по стране начинает курсировать праздничный поезд Деда Мороза. В этом году он отправится из Великого Устюга в путешествие в четвертый раз.
Фото: администрация Уфы
За 54 дня в пути маршрут поезда Деда Мороза пройдет более чем через 60 городов России.
В Башкортостане он сделает остановки на трех станциях: Стерлитамак, Салават и Уфа.
В Уфу волшебный поезд прибудет 25 декабря. На перроне традиционно пройдут развлекательные программы с участием аниматоров и артистов.
В прошлом году в составе поезда было 20 вагонов, в том числе:
– «вагон-приемная» Деда Мороза;
– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;
– «вагон-сцена»;
– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;
– «вагон-лавка» с северными сувенирами;
– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;
– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.
Сразу после прибытия и перед отъездом Дед Мороз и Снегурочка выходят на перрон.
0+
Комментарии (0)