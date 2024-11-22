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В Башкортостане запустили один из главных инвестпроектов республики

На предприятии «Газпром нефтехим Салават» запустили установку производства технической серы. В 2022 году этот проект был включен в перечень приоритетных.

Об этом сегодня, 22 ноября, в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Новая установка – полностью российская разработка, более 90% оборудования произведено в России.

Кроме того, ее запустили в рамках четырехстороннего соглашения о снижении вредных выбросов в атмосферу. Это производство позволит существенно сократить загрязнение воздуха: валовой выброс уменьшится на 11%, выбросы диоксида серы – на 30%.

«Впереди – новые планы. В работе – еще несколько проектов. На предприятии планируют запустить производство очень востребованного продукта – суперабсорбентов. Есть важные экологические инициативы. Благодарю за совместную работу. Двигаемся дальше», – написал Радий Хабиров.

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