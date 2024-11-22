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В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 12 по 18 ноября 2024 года.

По состоянию на 18 ноября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,88 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,95 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 57,15 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,04 рубля за литр (+0,11 рубля);

– дизельное топливо – 65,13 рубля за литр (+0,44 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,5 рубля за литр) и по России (59,44 рубля за литр).

В Минторге Башкортостана объяснили, почему растут цены на бензин

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