В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 18 ноября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,88 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,95 рубля за литр (+0,2 рубля);

– АИ-95 – 57,15 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-98 и выше – 80,04 рубля за литр (+0,11 рубля);

– дизельное топливо – 65,13 рубля за литр (+0,44 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,5 рубля за литр) и по России (59,44 рубля за литр).