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В Уфе появился новый сквер

Церемония открытия Сквера трудовой и боевой славы состоялась сегодня, 22 ноября.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Он расположен на территории Башкирского государственного аграрного университета.

Как сообщили в мэрии города, украшением сквера стал памятник с алой пятиконечной звездой, посвященный преподавателям, сотрудникам и студентам вуза – участникам Великой Отечественной войны, боевых действий и труженикам тыла.

Памятник был спроектирован профессиональными скульпторами и художниками, а благоустройство сквера выполнено силами университета с поддержкой городских властей.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

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