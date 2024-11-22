В Уфе появился новый сквер

Он расположен на территории Башкирского государственного аграрного университета.

Как сообщили в мэрии города, украшением сквера стал памятник с алой пятиконечной звездой, посвященный преподавателям, сотрудникам и студентам вуза – участникам Великой Отечественной войны, боевых действий и труженикам тыла.

Памятник был спроектирован профессиональными скульпторами и художниками, а благоустройство сквера выполнено силами университета с поддержкой городских властей.