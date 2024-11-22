В Уфе снова пустят трамваи по проспекту Октября

В документе говорится, что по трамвайной сети города в программу включаются два блока мероприятий:

– реконструкция действующей трамвайной сети в центральной и северной частях города;

– восстановление ранее демонтированных трамвайных линий.

Во втором пункте речь идет о соединении двух трамвайных сетей – Городской и Черниковской. Раньше они были соединены трамвайной линией по проспекту октября, но ее демонтировали ради расширения проезжей части.

«Восстановление трамвайной линии по проспекту Октября и строительство новых линий вдоль Цветочной, то есть соединение северного участка трамвайной сети с южной рассматривается в двух вариантах, в зависимости от технической возможности реализации.

Первый предусматривает строительство линий вдоль Цветочной, второй – восстановление трамвайных линий по части Уфимского шоссе с обеспечением дополнительного выезда из Черниковки по Уфимскому шоссе и расширению действующего путепровода. Подключение к трамвайной сети микрорайонов Инорс и Сипайлово предлагается рассмотреть за расчетным сроком документов после реализации нижеприведенных первоочередных мероприятий», – говорится в программе.