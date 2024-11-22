18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе снова пустят трамваи по проспекту Октября

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

В документе говорится, что по трамвайной сети города в программу включаются два блока мероприятий:

– реконструкция действующей трамвайной сети в центральной и северной частях города;

– восстановление ранее демонтированных трамвайных линий.

Во втором пункте речь идет о соединении двух трамвайных сетей – Городской и Черниковской. Раньше они были соединены трамвайной линией по проспекту октября, но ее демонтировали ради расширения проезжей части.

«Восстановление трамвайной линии по проспекту Октября и строительство новых линий вдоль Цветочной, то есть соединение северного участка трамвайной сети с южной рассматривается в двух вариантах, в зависимости от технической возможности реализации.

Первый предусматривает строительство линий вдоль Цветочной, второй – восстановление трамвайных линий по части Уфимского шоссе с обеспечением дополнительного выезда из Черниковки по Уфимскому шоссе и расширению действующего путепровода. Подключение к трамвайной сети микрорайонов Инорс и Сипайлово предлагается рассмотреть за расчетным сроком документов после реализации нижеприведенных первоочередных мероприятий», – говорится в программе.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: