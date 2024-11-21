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В Центробанке объяснили замедление инфляции в Башкортостане в октябре

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре составила 7,73% против 7,98% месяцем ранее. Темп роста инфляции в регионе замедляется второй месяц подряд – причины объяснили в Банке России.

«Схожая динамика наблюдалась в целом по России и по Приволжскому федеральному округу.

Основные причины замедления инфляции в регионе – расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров и статистический эффект высокой сравнительной базы прошлого года», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что из-за погодных аномалий на юге России сезонное удешевление овощей и фруктов сместилось с конца лета на осень. Также в прошлом году был резкий скачок цен на мясо и яйца, а в текущем рост слабый или отрицательный благодаря увеличению объемов производства.

Кроме того, из-за расширения предложения и падения спроса меньше подорожали непродовольственные товары, в том числе одежда и автомобили.

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