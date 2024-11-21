В Уфе откроют 25 новогодних городков

Чуть больше месяца остается до Нового года. Снега в Уфе еще нет, но подготовка к мероприятиям уже в разгаре во всех районах города.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в этом году приняли решение выделить каждому району дополнительное финансирование на обустройство новых фотозон с гирляндами. Сейчас собирают предложения по локациям.
Всего планируют открыть 25 новогодних городков. Более 150 площадок появятся и на дворовых территориях, а также возле торговых центров.
Как мы писали ранее, первую живую новогоднюю елку установили в парке Волна в Затоне. Сейчас ее украшают, впереди монтаж световых и ледяных фигур.
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