В Уфе откроют 25 новогодних городков

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в этом году приняли решение выделить каждому району дополнительное финансирование на обустройство новых фотозон с гирляндами. Сейчас собирают предложения по локациям.

Всего планируют открыть 25 новогодних городков. Более 150 площадок появятся и на дворовых территориях, а также возле торговых центров.

Как мы писали ранее, первую живую новогоднюю елку установили в парке Волна в Затоне. Сейчас ее украшают, впереди монтаж световых и ледяных фигур.