В Башкортостане резко подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (14,15%), огурцы (12,1%), картофель (10,67%), капуста (7,49%), лук (2,29%), морковь (1,95%).

Также поднялись цены на бананы (2,67%), сыры (2,14%) и макароны (1,76%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели соль (2,03%), овощные детские консервы (1,69%), маргарин (1,21%) и пшено (1,08%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.