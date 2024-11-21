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В Башкортостане инвалидность станет смягчающим обстоятельством при административных правонарушениях

Депутаты Госсобрания рассмотрят поправки в Кодекс республики Башкортостан об административных правонарушениях.

Законопроектом вводятся обстоятельства, смягчающие административную ответственность: это наличие на иждивении ребенка-инвалида, а также совершение административного правонарушения лицом с инвалидностью I или II группы.

«Принятие данного закона позволит более гуманно относиться к этим категориям граждан и соответствует целям Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Законопроект отражает наше стремление создать условия, при которых люди с инвалидностью смогут чувствовать себя увереннее в обществе. Они зачастую находятся в уязвимом положении и сталкиваются с множеством барьеров в повседневной жизни. Учитывать их особые потребности и ограниченные возможности при назначении административных санкций было бы справедливым шагом со стороны государства.

Мы понимаем, насколько важно учитывать особенности их жизни, особенно когда речь идет о правовых аспектах», – сказал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

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