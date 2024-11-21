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В Уфе перекрыли 2 улицы и закроют мост через Белую

Администрация Уфы и Минтранс Башкортостана предупреждают о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Сегодня, 21 ноября, до 21.00 частично перекрыли улицу Пархоменко в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Также до 10 декабря 2024 года перекрыли проезд по улице Мусы Гареева.

Это ограничение связано с подготовкой и проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Мероприятия пройдут во Дворце борьбы.

Кроме того, в воскресенье, 24 ноября, с 9.00 до 16.00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы моста-вставки через реку Белую.

Это необходимо в связи с работами на арочном мосту в створе улицы Воровского.

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