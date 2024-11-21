«Прямая линия» с Радием Хабировым пройдет 3 декабря

Прямая линия пройдет третьего декабря и будет транслироваться телеканалами БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанцией «Юлдаш».

Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Начало – в 19.00.

Задать вопрос можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или через специальный раздел на официальном сайте главы республики.

Видеообращение можно направить до 19.00 второго декабря.