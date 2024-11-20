Инфляция в Башкортостане замедляется второй месяц подряд

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам октября 2024 года.
Годовая инфляция в Башкортостане в октябре составила 7,73% в годовом выражении.
Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам августа составила 8,54% в годовом выражении.
Ранее в этом году она была на уровне:
– в сентябре – 7,98%;
– в августе – 8,83%;
– в июле – 8,76%;
– в июне – 8,01%;
– в мае – 7,92%;
– в апреле – 7,69%;
– в марте – 7,28%;
– в феврале – 7,62%;
– в январе – 7,05%.
Официального комментария от регулятора пока нет. Сентябрьское замедление связывали с увеличением предложения отдельных видов продуктов и охлаждением спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.
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