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Инфляция в Башкортостане замедляется второй месяц подряд

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам октября 2024 года.

Годовая инфляция в Башкортостане в октябре составила 7,73% в годовом выражении.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам августа составила 8,54% в годовом выражении.

Ранее в этом году она была на уровне:

– в сентябре – 7,98%;

– в августе – 8,83%;

– в июле – 8,76%;

– в июне – 8,01%;

– в мае – 7,92%;

– в апреле – 7,69%;

– в марте – 7,28%;

– в феврале – 7,62%;

– в январе – 7,05%.

Официального комментария от регулятора пока нет. Сентябрьское замедление связывали с увеличением предложения отдельных видов продуктов и охлаждением спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

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