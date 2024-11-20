Под Уфой опрокинулся автобус с 16 пассажирами

По предварительным данным, водитель автобуса марки «Паз Вектор», следовавший по маршруту Уфа – Благовещенск, не справился с управлением: автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились 16 пассажиров, по меньшей мере двух пострадавших женщин доставили в больницу, остальных врачи осматривали на месте.

Прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст оценку обеспечению требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.