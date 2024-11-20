Под Уфой опрокинулся автобус с 16 пассажирами

ДТП произошло сегодня, 20 ноября, около 8.00 на 34 км дороги Уфа – Янаул. Делом заинтересовалась прокуратура.
Фото: прокуратура Башкортостана
По предварительным данным, водитель автобуса марки «Паз Вектор», следовавший по маршруту Уфа – Благовещенск, не справился с управлением: автобус съехал в кювет и опрокинулся.
В салоне находились 16 пассажиров, по меньшей мере двух пострадавших женщин доставили в больницу, остальных врачи осматривали на месте.
Прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст оценку обеспечению требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.
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